Любела би направиц свой рисовани филм

Лана Штранґар зоз Руского Керестура талантована штернацрочна уметнїца, хтора праве тераз закончела осму класу. Найвекша инспирация єй аниме, та найчастейше и рисує у стилу тей японскей рисованей анимациї, а ма и коло 90 свойо видумани подоби и єдного дня би любела направиц рисовани филм. Шицко о рисованю, як и о анимациї, хтора ю тиж так интересує, учи на интернету, нєпреривно виглєдує и напредує.

Як и кажде дзецко, и Лана одмалючка шмарґала по паперу, а вец ю инспировали рисовани филми, та почала рисовац тото цо на нїх видзи, так як доживює подоби зоз облюбених рисованих филмох.

– Як дзецко сом вше рисовала зоз чарну фарбу, та ше воспитачка у оводи аж и застарала, а я у ствари рисовала так як у рисованих филмох, же сом перше лєм описовала даяки особи, а вец сом их нє сцигла офарбиц. Потим сом почала вельо учиц на компютеру, патрела сом рижни видеа о рисованих филмох, то сом обожовала. Рисовала сом и на паперу, и у програмох на компютеру, як и тераз. Рисованє ме барз опущує. Любим кед шицко барз цифроване, то ме якош поцешує. Потераз ми озда кажда фарба була облюбена, лєм нє барз любим чарну, та ю вше пробуєм заменїц зоз цмейшу лилову, лєбо белаву – приповеда нам Лана.

Рисує вше кед найдзе шлєбодного часу, так, за себе, алє уж мала и даскельо озбильнєйши роботи, та правела лоґа, календар, етикету за пице, а єй илустрациї находза ше и на налїпкох хтори вишли як дарунок зоз юнийско–юлийску „Заградку”.

– Рисуєм диґитално, алє и традицийно, на паперу, и теди углавним нє фарбим, лєм цинюєм, а праве дакеди робим зоз древковима печацами. На компютеру сом перше рисовала зоз мишу, тераз мам таблу за рисованє, а на компютеру видзим тото цо рисуєм. Дакеди достанєм инспирацию так одразу, и вец такой пробуєм нарисовац тото цо сом задумала, а дакеди шеднєм нароком робиц. Мальовац нє любим, то ме нє прицагує – припознава вона.

Лана мала и виставу своїх рисункох у КПД „Дюра Киш” у Шидзе, дзе на роботнї младшим дзецом хтори уча руски язик указовала як рисує.

– Було ми барз крашнє и мило ми було же ми ше после тей роботнї барз вельо дзеци явели же сцу пробовац рисовац на табли. За найлєпши рисунок хтори сом потераз нарисовала требало ми дас седем годзини, а иншак ми за єден рисунок треба дас три-штири годзини наприклад. Нєдавно сом научела рисовац анатомию людзох, ище мушим научиц перспективи. Док тото звладам, почнєм учиц дацо ище, можебуц животинї, лєбо моду, пози як ше рисує – додава Лана.

Найвекша инспирация єй аниме – стил рисованей анимациї хтора походзи зоз Япону, цо мож и видзиц на єй рисункох.

– Найчастейше и рисуєм подоби зоз рисованих филмох и бавискох, так як их видзим и доживюєм. Тиж так мам и коло 90 свойо видумани подоби и векшина з нїх ма свой характер и приповедку. Давам им японски, лєбо анґлийски мена, датум кеди су народзени и хтори су хороскопски знак, яки су високи итд. Шицко о рисованю учим прейґ интернета, а там сом научела и правиц анимациї, та бим єдного дня любела направиц и свой рисовани филм – визначує наша талантована собешеднїца, хтора ма и свою Ют’юб канал на хтори кладзе свойо анимациї.

Лана цалком одлична школярка, та достанє и Вукову диплому. У школи найволї историю и тота наука ю барз интересує, анґлийски язик тиж так, та ше прето планує уписац до керестурскей Ґимназиї, а познєйше увидзи кадзи далєй.

– Затераз бим єдного дня любела буц уметнїца, илустровац за фирми, веб-сайти, часописи, а рисованє даяк укомбиновац зоз историю и анґлийским язиком – одгадла нам Лана свойо плани.

ХАРАКТЕРЕ ЗОЗ ОКРЕМНИМА МОЦАМИ

Лана уж ма и задумку о чим би тот єй рисовани филм бул, хтори би єдного дня сцела направиц. У нїм би ше робело о хлапцови хтори ше народзел зоз моцу же може зоз руками направиц хмари. Понеже його город нє у найлєпшим стану, вон зоз хмарох сце направиц нове населєнє, нови дом за шицких. Як нам ище Лана виприповедала, кажде у тим рисованим филму би мал дацо уникатне цо може поробиц.