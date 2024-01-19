Любим математику, музику и скиянє

Гоч барз люби математику, Йован Бошкович з Кули грає на гармоники и бави фодбал. Заш лєм, лєдво чека най придзе жима, бо ше вец ходзи скияц.

Школяр штвартей класи Основней школи „Петефи бриґада”, Йован Бошкович, пред даскельома роками ше преселєл з Руского Керестура до Кули. Накадзи ше уписал до новей школи, почал ходзиц и на годзини руского язика дзе є барз активни. Понеже люби рецитовац, дзечнє участвує у рижних програмох. Нє лєм у школских, алє и на велїх других. Так, прешлого року рецитовал на Стретнуцу рецитаторох „Михайло Зазуляк” у Кули, котре ше орґанизує у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень”, потим грал на гармоники, рецитовал у програми з нагоди означованя 270 рокох образованя на руским язику, а його подобово роботи учителька руского язика Тамара Хома порядно посила до часописа „Заградка”.

Йован гвари же му нїґда нє допито, а и до школи люби ходзиц.

– Од шицких предметох найволїм математику. И добре ми идзе, та сом з математики и найлєпши у класи. Гоч любим и рисовац и друге. На рок будзем ходзиц до пиятей класи и достанєм нови предмети, алє думам же ми ше буду пачиц – гвари Йован.

Попри порядней настави, у кулскей школи єст орґанизована настава руского язика як виборного, та Йован люби ходзиц и на тоти годзини.

– На годзинох нам нїґда нє допито, бо нам учителька Тамара Хома стално дацо обдумує, читаме Заградку, рисуєме, або рецитуєме, а я любим рецитовац. Часто шицки вєдно дацо фарбиме, та нам вец интересантне на годзинох.

ФОДБАЛ БАВИ УЖ ПЕЙЦ РОКИ

Як и векшина хлапцох, и Йован почал бегац за лабду досц вчас, а кед мал пейц роки почал тренирац фодбал у ФК „Русин” у Руским Керестуре дзе теди бивал.

– Фодбал сом почал тренирац пред пейцома роками. Бавим на позициї правого бека, у ФК „Кула”. Як тим зме уж освоєли даскельо медалї. Любим тренирац тимски спорти, а рок и пол сом тренирал и аикидо, и атлетику – бешедує Йован.

Йован вєдно зоз свою фодбалску екипу часто бави на турнирох, а бива нєдалєко од фодбалского терену, та влєце часто зоз своїма пайташами там препровадзую час.

Спортски плани ту нє преставаю. Йован ше планує нєодлуга уписац и на кошаркашску секцию у своєй школи.

Скиянє – то єдна цалком иншака приповедка. Праве ше врацел зоз жимованя на Копаонику, та уживал у швижим шнїгу и скияню.

– Скияц сом ше научел пред трома роками. Дахто можебуц може и сам научиц, алє я научел у школи скияня. Од опреми нам треба скиї, панцерици, палїци, кациґу, окуляри и рукавици. Барз фине чувство кед ше на скийох спущуєм зоз брега. Мож барз швидко исц, аж ци ше видзи же спаднєш, алє и кед спаднєш, та ци нє будзе нїч, бо шнїг мегки – задовольни Йован.

Гоч гвари же два раз спаднул, мал щесца же ше нє покалїчел. По його думаню, треба мерковац, бо ше нє часто ходзи на скиянє, лєм вжиме даскельо днї у року.

ГАРМОНИКА И ШЛЄБОДНИ ЧАС

До Школи за основне музичне образованє Йован ходзи уж два роки, а опредзелєл ше за гармонику. Два раз у тижню ма годзини, и два раз у тижню солфедьо. Того року участвовал у вецей програмох, та му наисце нє остава вельо шлєбодного часу.

– Кед мам кеди, та читам даяку кнїжку, лєбо ше бавим зоз пайташами. Дакеди час препровадзим на телефону, алє то барз мало. Углавном теди бавиме бависко „на держави”. Кед го положим най ше наполнї, та там стої и три днї. Забудзем на ньго – през шмих гвари Йован.

Любов ґу читаню кнїжкох ма одкеди зна за себе, бо му мац одмалючка кажди вечар читала. Кед нєдавно обявена єй кнїжка „Приповедки пред спаньом”, Йован ше хвалєл же зна шицки, алє тераз кед є старши, волї сам пречитац даяку кнїжку – заключує Йован.