Любо Рац достал Проурбе подзекованє

БАЧКА ТОПОЛЯ – Означованє Дня Бачкей Тополї, урядово почало штварток, 12. септембра зоз святочну схадзку Скупштини општини на хторей додзелєни припознаня Проурбе заслужним гражданом и колективом.

Того року припознанє достала др Добрила Цветичанин Плавшич зоз Пачиру и Школа за основне музичне образованє, а медзи заслужнима гражданами хтори достали подзекованя за свойо закладаня у култури, привреди, образованю достал и Любо Рац, културни активиста зоз Нового Орахова, челн КУД Петро Кузмяк.

Дзень Бачкей Тополї зоз розличнима програмами будзе преславйовани до конца тижня.

Нєшка, 13. септембра буду додзелєни припознаня добродзечним давательом креви, будзе Винска улїчка, спортски актовносци, наступи Ван Ґоґ, мадярска ґрупа Неотон фемили, будзе саям меду, бициґлситична тура.

На нєдзелю, 15. септембра будзе Служба Божа за шицких гражданох општини Бачка Тополя.