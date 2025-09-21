Упокоєл ше Любомир Дудаш (1955–2025)

РУСКИ КЕРЕСТУР – После краткей и чежкей хороти, у Руским Керестуре у 71. року живота умар Любомир Дудаш Инґе, пензионовани новинар, фоторепортер, длугорочни ґлумец-аматер ансамблу РНТ Петро Ризнич Дядя и сотруднїк Руского слова.

Любомир Дудаш народзени 13. фебруара 1955. року у Вербаше. Основну школу закончел у Руским Керестуре, а потим од 1970. року бул школяр першей ґенерациї Другей рускей ґимназиї у Керестуре. После Пионирскей заградки, уж як штредньошколєц писал за праве формовани МАК. Од ґимназийских часох интересовала го фотоґрафия. Знова у першей ґенерациї, 1981/1982. року закончел Школу фото-репортерох Югославянского институту за новинарство, дзе му ментор бул Томислав Петернек, доаєн югославянскей новинарскей фотоґрафиї. Од 1985. року та шлїдуюци 30 роки по пензионованє 2015. бул заняти у ИПЦ Кула як фоторепортер и технїчни редактор, а потим и редактор, и новинар рускей и сербскей редакциї, редактор рускей радио-програми, прекладатель…

Тиж од школских дньох, Любомир Дудаш Инґе бул активни и присутни у руским театре. Ґлумел у дзецинских представох учителя Евґения Медєша, а потим од 1981. року ґлумел у скоро 20 руских представох за одроснутих же би ше зоз сцени поцагнул 2017. року, после Ковальох.

Скоро през цали професийни вик, а окреме одкеди пошол до пензиї, Любомир Дудаш Инґе бул и сотруднїк Руского слова. У наших новинох обявйовал фотоґрафиї, репортажи, опробовал ше як фельтонист, а бул и редактор гумористичного додатку Дикица. За свою замерковану роботу, з нагоди 75-рочнїци НВУ Руске слово, Любомир Дудаш Инґе 2020. року достал Награду Редакциї новинох. Як пензионер, анґажовал ше у роботи Здруженя пензионерох Руски Керестур, чий бул и предсидатель.

Фамелия вирази сочувствия примац будзе на ютре, пондзелок, 22. септембра од 11 годзин у каплїци на теметове у Руским Керестуре, а Любомир Дудаш Инґе будзе поховани на 15 годзин.