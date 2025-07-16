ЛЮБОМИР МЕДЄШИ: Награда „Микола М. Кочиш” з обласци публицистика и наука

У периодзе од 2023. по 2025. рок Любомир Медєши у „Шветлосци”обявел вкупно шейсц авторски прилоги, од чого єден науково-публицистични текст о 100-рочнїци информованя по руски, два есеїстично-мемоарски написи, єднa приповедкa и два рецензиї.

Награда „Микола М. Кочиш” часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, за обласц публицистика и наука, додзелєна з нагоди ювилея НВУ „Руске слово”.

На предклад одвичательного редактора часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”, Миколи М. Цапа, Любомир Медєши зоз Канади лауреат награди „Микола М. Кочиш” за найлєпше авторске дїло, активносц у редакциї часописа „Шветлосц” и окремне доприношенє у науки, литератури, култури и уметносци по руски.

Одвичательни редактор за фахову обласц часописа „Шветлосц” Микола М. Цап обгрунтовал:

– У периодзе од 2023. по 2025. рок Любомир Медєши обявел вкупно шейсц авторски прилоги, од чого єден науково-публицистични текст („Информованє по руски: сто роки тому” – Шв. 3/2023), два есеїстично- мемоарски тексти („Руководзаци Рускословци: здогадованє и власна обсервация” – Шв. 1/2025; 2/2025), єднa приповедкa („Одняте од судьби” – Шв. 4/2023) и два рецензиї („Студия о прешлосци Руснацох у Сриме” – Шв. 1/2023; „Любов як овоц, приятельство саме за себе, душа як инсект стонога” – Шв. 2/2023) – визначел Микола М. Цап.

Лауреат награди „Микола М. Кочиш” визначел же пре тоту награду себе обовязує же будзе вецей сотрудзовац и писац на велї интересантни теми.

– „Шветлосц” вше бул наш часопис котри ма широке жридло информацийох, а таки остал и нєшка, зоз вельо сотруднїками. Ище кед сом бул мали, читал сом „Шветлосц” и пробовал сом направиц цали комплет, та сом до конца мал шицки виданя часопису и часто сом ше мушел врациц на дзепоєдни написи, хтори сом пречитал и вецей раз, прето же и мнє требало превериц свойо знанє. Пре тоту награду сам себе обовязуєм же будзем вецей сотрудзовац. Пробуєм вецей писац, на интересантнєйши теми – гварел Любомир Медєши.

Любомир Медєши (Руски Керестур, 1949) етнолоґ по фаху, дакедишнї кустос Войводянского музея, директор НВУ „Руске слово”, предсидатель Дружтва за руски язик и литературу, предсидатель Рускей матки и активни дружтвено-политични роботнїк, наукови виглєдовач, писатель и публициста. Автор є трох кнїжкох: Лїсце яворово (1991), Руска традиция (2007) и Часокрок (2014), як и числених статьох и написох у новинох, и часописох на руским и других язикох.

Од 1992. року жиє у Канади и єден є з сновательох обидвох канадских руских културних орґанизацийох.