Локални виберанки буду 29. марца

КУЛА – Нєшка, на 12 годзин, предсидателька Народней скупштини Ана Брнабич розписала порядни локални виберанки котри буду отримани 29. марца у дзевец локалних самоуправох, медзи нїма и за општину Кула.
Порядни локални виберанки розписани за дзевец локални самоуправи – Арандєловац, Баїна Башта, Кладово, Княжевац, Кула, Лучани, Майданпек и Смедервска Паланка.
Остатнї локални виберанки, теди позарядово, були отримани 3. априла 2022. року, вєдно зоз предсидательскима.
Брнабичова з тей нагоди, за медиї виявела же ше наздава же виберанки буду отримани у демократскей атмосфери, и же шицким кандидатом жада успих, и най победза найлєпши кандидати зоз найлєпшима планами и програмами за гражданох тих дзевец локалних самоуправох.