Виберанки 2026ДружтвоРутенпресТексти

Локални виберанки буду 29. марца

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 19 Опатрене

КУЛА – Нєшка, на 12 годзин, предсидателька Народней скупштини Ана Брнабич розписала порядни локални виберанки котри буду отримани 29. марца у дзевец локалних самоуправох, медзи нїма и за општину Кула.

Порядни локални виберанки розписани за дзевец локални самоуправи – Арандєловац, Баїна Башта, Кладово, Княжевац, Кула, Лучани, Майданпек и Смедервска Паланка.

Остатнї локални виберанки, теди позарядово, були отримани 3. априла 2022. року, вєдно зоз предсидательскима.

Брнабичова з тей нагоди, за медиї виявела же ше наздава же виберанки буду отримани у демократскей атмосфери, и же шицким кандидатом жада успих, и най победза найлєпши кандидати зоз найлєпшима планами и програмами за гражданох тих дзевец локалних самоуправох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Схадзка Управного одбору Заводу за културу

Руснаци на вистави народного облєчива и подобових роботох

Схадзка Линґвистичней секциї

Панел дискусия и вистава фотоґрафийох пошвецени українскей култури

Промоция керестурскей школи (фото)