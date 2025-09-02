На Ловарскей ґулашияди пахло зоз трицец штирох котлїкох

ДЮРДЬОВ – После двох рокох павзи, всоботу 30. авґуста на спортским полиґону у центре Дюрдьова отримана ище єдна удатна 12. „Ловарска ґлулашияда” у орґанизациї Ловарского дружтва Дюрдьов.

У вареню ґулаша змагали ше 34 екипи зоз Дюрдьова, Нового Саду, Жаблю, Шайкашу, Ґосподїнцох и других околних местох.

У жирию за оценьованє ґулашу и того року були троме члени. По їх думаню, того року, ґулаш найлєпше уварел кухар Мирослав Мудри зоз Дюрдьова, котри бул у екипи „Мире ММД”.

Друге место завжала екипа „Приятелє” у котрей ґулаш варели новосадянє, жабельчанє и дюрдьовчанє, и треце место завжала екипа „Разбрибриґи” зоз Дюрдьова.

Орґанизаторе шицким екипом обезпечели три кили меса зоз дзивей швинї, ґулаш ше могло вариц коло три годзини и до ньго доложиц було котре месо або присмачки.

За перши три места обезпечени погари и медалї дзекуюци потримовки Месней заднїци Дюрдьов, Општини Жабель и спонзорох.