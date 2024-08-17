Талантовани, и у шицким успишни Лука Цирба зоз Шиду

Нє на єдним змаганю Лука Цирба зоз Шиду завжал перше место. У ствари, вшадзи дзе ше змагал, бу л максимално порихтани, та и резултати були одлични. А Лука ма таланти, и то кельо…

Зоз товаришами грає у оркестру

Помали ше закончує и лєтни розпуст, та Лука Цирба зоз Шиду почнє ходзиц до седмей класи. Понеже є одвичательни, любопитлїви и вредни хлапец, та му анї нови обовязки нє чежко сполньовац. Попри школских задаткох, вон ходзи и до музичней школи, дзе ше учи грац на тамбурки. У шлєбодним чаше тренира столни тенис, а и зоз пайташами ше люби дружиц.

У єдним музею ше облєкол до Наполеона

Прешлого школского року Лука Цирба на Медзиокружним змаганю зоз руского язика котре отримане у Руским Керестуре, завжал перше место як школяр шестей класи и то му помогло же би витворел свойо жаданє – путованє до Попраду у Словацкей на Лєтну школу руского язика, и то, як нам виволал, на ню ше сам приявел. Тераз гвари же му остали барз красни памятки на цале путованє.

– Мнє ше у Словацкей шицко пачело. И там дзе зме спали и єдли, и фриштик, и полудзенок, и вечера. Окреме ше ми пачели гори Татри. У твердинї у Старей Любовнї зме мали преподаваня и шицко було фине. Наздавам ше же пойдзем и нарок – приповеда Лука.

Места хтори обиходзели преполни зоз историйнима фактами, цо Лукови було супер, прето же барз люби историю.

ТАМБУРКА

До музичней школи у Шидзе Лука почал ходзиц у другей класи. Тераз уж закончел штварту класу основней музичней и барз добре научел грац на тамбурки.

Успишни є рецитатор

– Зоз своїма товаришами зоз музичней школи граєме у оркестру на рижних програмох, аж зме того року ишли и до Греческей, алє я нє пошол, бо зме праве теди ишли до Словацкей – приповедка Лука, наздаваюци ше же годзен пойсц нарок.

РЕЦИТОВАНЄ

На програмох Лука нє участвує лєм як член оркестру, алє уж почал и водзиц програми. Прешлого и того року водзел Фестивал „Мелодиї Руского двору”, а часто у програмох участвує и як рецитатор. У остатнїм чаше рецитовал на даскелїх манифестацийох – Стретнуцу рецитаторох „Михайло Зазуляк” у Кули, на „Пришли нам Русадля” у Бикичу, а бул и на Стретнуцу руских школох у Петровцох. З єдним словом – барз крашнє бешедує по руски и то чуц вшадзи дзе ше зяви.

Лука зоз шестрами

Ганчу и Марусю

През розпуст, кед нєт тельо обовязки, Лука ше дружи зоз своїма товаришами. Вожа ше на бициґлох, бавя видео-бависка, а дакеди ше пойду и купац. Цали Шид пообиходза, та би каждому знал поуказовац найинтересантнєйши места. Так и треба, док ище єст шлєбодного часу.

МА И МЛАДШИ ШЕСТРИ

Лукови наисце нїґда нє допито. Ма два младши шестри, двойнята, Ганчу и Марусю. Вони закончели другу класу основней школи и тиж су барз активни. Тренираю одбойку и ґимнастику, у музичней школи граю на флаутох, а ходза и на годзини руского язика.

ЛЮБОВ ҐУ ИСТОРИЇ

У порядним школованю Лука од шицких предметох найволї историю. Вец нє чудне же ходзи и на змаганя зоз того предмету дзе тиж освоює перши места. И нє лєм тото – вше кед даґдзе фамелийно одпутую, обовязно пойду и до музейох. Так же ше Лука може похвалїц же потераз обишол вельо музеї у жеми и иножемстве.