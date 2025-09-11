Вистава Александра М. Лукича у Ґалерия Платонеум

НОВИ САД – У Галериї оддзелєня Сербскей академиї наукох и уметносцох у Новим Садзе будзе вистава Записи из жара на хторей буду роботи уметнїкох Ани Куприанов, керамика и Александра М. Лукича, скло.

Вистава будзе отворена на стреду у Ґалерия Платонеум (Николи Пашича 6), на 18 годзин.

Ана Куприанов, народзена 1978. року у Звенигороду, Русия, членїца є УПИДИВ од 2024. року. Жиє у Новим Садзе.

Александар М. Лукич, народзени 1964. року у Сримскей Митровици, член є УПИДИВ од 2008. року и член УЛУПУДС од 2018. року, применєне малярство – витраж. Жиє и твори у Суботици, член є Дружтва Руснацох у Суботици.