Нови менованя у нашей Епархиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штварток, 14. новембра у Руским Керестуре у церкви св. о. Миколая отримана єшеньска духовна обнова за священїкох Грекокатолїцкей епархиї св. отца Миколая.

У першей часци духовней обнови, после богослуженя, хторе служел о. Платон Салак, ЧСВВ зоз Кули, було святочне покладанє завитох за протосинкела по восточним (ґенералного викара наява по римокатолїцки) канцелара, економа и судского викара нашей Епархиї.

Протосинкел (ґенерални викар) заступнїк владики кед владика нєприсутни у епархиї, вон други чловек епархиї, а на тоту функцию вибрани протоєрей ставрофор о. Владислав Варґа, за канцелара Епархиї вибрани протоєрей ставрофор о. мр Дарко Рац, за економа епархиї вибрани протоєрей ставрофор о. Юлиян Рац, за судского викара епархиї св. о. Миколая вибрани протоєрей ставрофор о. др Яков Кулич.

Наша Епархия нє ма свой суд, алє ми хаснуєме суд Суботицкей епархиї, а о. др Яков Кулич будзе задлужени за, наприклад малженства цо глєданю понїщенє, за ришованє проблема кед даяки священїк у кари итд, – то судия по шветовим.

Роботу кацелара будзе окончовац о. мр Дарко Рац, а то значи же будзе примац, писац документи – декрети хтори оддобри владика. При ньому будзе печац Епархиї.

Економ, о. Юлиян Рац ше будзе старац за финансийни стан Епархиї св. о. Миколая и будзе мац полномоц на рахунки.

Мандати ступели на моц штварток, 14. новембра, а буду тирвац 5 роки.

Святочна пришага була поробена по канонским праву, а одбула ше у Катедралней церкви св. о. Миколая. До тераз тоти священїчески функциї у нашей епархиї нє постояли, а формовани су на основи партикуларного права Епархиї.

У другей часци була нагода за приватну споведз, молитву священїкох, вец була схадзка у просторийох Каритасу, ха хторей було бешеди о симпозиюму знагоди 150 рокох од народзеня владики Дионизия Нярадия. Бешедоване и о епархиялним паломнїцтве за святи 2025. рок, хтори 24. децембра отвори папа Фрнациск. У маю 2025. року будзе орґанизоване паломнїцтво до Риму и до Барию дзе поховани св. Миколай.

Официєлни докумет о паломнїцтве после 24. децембра будзе послани до шицких наших парохийох же би ше паломнїки помали приявйовали.

На концу духовней обнови одшпиване моноголїтствиє о. Дамянови Кичови, ЧСВВ понеже того дня мал имени дзень.