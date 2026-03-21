Мая Ґойкович нащивела хладзальню „АБЦ фуд”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович, предсидатель Привредней комори Войводини Владимир Ґак, покраїнски секретар за регионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу Александар Софич, и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, вчера 20. марца нащивели хладзальню „АБЦ фуд”.

Представнїки Хладзальнї упознали Ґойковичову зоз дїлованьом тей фабрики у котрей ше прерабя и чува змарзнута желєнява. Визначели же фабрика у валалє сотрудзує виключно лєм зоз кооперантами зоз околних местох, и же у нєй єст вельо занятих.

Спред Хладзальнї як найвекше виволанє у їх дїлованю визначели трошки електричней енерґиї, а предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович наглашела же за нїх ту и можлївосц конкурованя за поставянє соларних панелох.

Предсидатель Привредней комори Войводини Владимир Ґак тиж бул у „АБЦ фуд”, и наглашел же тота фабрика прави приклад як єдно привредне дружтво може успишно дїловац и доприношиц розвою локалней заєднїци.

Най здогаднєме, после ликвидацийного поступку и банкроту, Хладзальню „АБЦ фуд” на явним понуканю концом 2022. року купело подприємство „ПИК БЕЧЕЙ” котре дїлує у рамикох холдинґ компаниї „МК Group”. Зоз суми пенєжох за котри є предата, длуства старей фабрики вимирени лєм часточно, и то по приоритетних класох спрам обезпеченя поверительох.

Исти дзень, Ґойковичова нащивела и приватни комплекс апартманох за туристох у Кули „Етно лукс” чийо власнїки попри того комплексу маю и обєкти у Суботици.