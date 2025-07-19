Мая Ґойкович нащивела Кулу, будинок дзецинскей заградки „Цицибанˮ будуца велька инвестиция

КУЛА – Предсидателька Покраїнскей влади Мая Ґойкович вчера нащивела Кулу, дзе обишла роботи на реконструкциї и адаптациї будуцого будинку Музею и Народней библиотеки у Ленїновей улїци, а потим отримана роботна схадзка на котрей, медзи иншим, як найзначнєйша будуца инвестиция спомнута инвестиция до будинку дзецинскей заградки „Цицибанˮ у Руским Керестуре.

Кед слово о реконструкциї будинку у Ленїновей, предсидателька Покраїнскей влади гварела же є задовольна зоз тим цо видзела, же роботи чечу по плану и же сам обєкт импресивни.

Потераз закончени роботи на фасади, заменєне закрице и вонкашня столария, а по словох окончовательох роботох, комплетни обєкт би требал буц закончени на яр шлїдуюцого року. Плановане же би ше роботи закончело у року од седем мешаци по предлуженю будованя, а потим обєкт будзе шветочно отворени. Адекватни простор у нїм достанє Народна библиотека, Музична школа, Памятна хижа Исидорови Баїчови и сала за културни збуваня. Покраїнска влада обезпечи додатни средства у складзе зоз вименєним проєктом, од коло 30 милиони динари зоз чечуцей буджетскей резерви, визначела, медзи иншим, Ґойковичова.

У рамику нащиви, бешеди було и о пририхтованю буджету за 2026. рок, та єден од приоритетох будзе вибудов предшколскей установи у Руским Керестуре, на инициятиву локалней самоуправи.

У нащиви Кули були и покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Александра Чирич Бошкович, совитнїк предсидательки Покраїнскей влади Раде Войнович, а спред локалней самоуправи предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, предсидатель Скупштини општини Кула Велибор Милоїчич, помоцнїца предсидателя Општини Єлена Павков и руководитель Оддзелєня за инвестициї Блажо Костич.