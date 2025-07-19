МАЯ ЗАЗУЛЯК ГАРДИ: Награда Установи

У остатнїх пейцох рокох Мая Зазуляк Гарди була редакторка Мултимедиялного часописа за младих МАК и редакторка Часописа за дзеци „Заградка”. У порядних обовязкох Мая прилагодзела часопис МАК новим ґенерацийом, милениялцом, чия ше комуникация найвецей одвива онлайн. Часопис МАК мултимедиялне и найдиґитализованше виданє Установи на сайту „Руского слова”.

З нагоди ювилея 80-рочнїци НВУ „Руске слово”, на предклад директора др Бориса Варґи, НВУ ,,Руске слово” додзелєлa награду Установи Маї Зазуляк Гарди, главней редакторки Часопису за дзеци „Заградка” и Мултимедиялного часописа за младих МАК.

Мая Зазуляк Гарди – лауреатка награди за професийносц и квалитет у роботи, пошвеценосц Установи, професиї и етики, як и колеґиялносц и обще доприношенє колективу и дружтву, за период од 2020. по 2025. рок.

Директор НВУ „Руске слово” так обгрунтовал награду:

– У остатнїх пейцох рокох, Мая Зазуляк Гарди була редакторка Мултимедиялного часописа за младих МАК и редакторка Часописа за дзеци „Заградка”. У порядних обовязкох Мая прилагодзела часопис МАК новим ґенерацийом, милениялцом, чия ше комуникация найвецей одвива онлайн. Часопис МАК мултимедиялне и найдиґитализованше виданє Установи на сайту „Руского слова”.

Як редакторка Часопису за дзеци „Заградка”, Мая Зазуляк Гарди прилагодзела виданє потребом новим поколєньом и дала моцни редакторски и авторски печац кнїжком и сликовнїцом за дзеци. Змисти за дзеци постали нє лєм приоритет фирми, алє и потреба заєднїци – гварел др Борис Варґа.

Вон у обгрунтованю гварел же пошвеценосц фирми мож обачиц, поготов, прейґ того цо заняти роби иновативно за Установу и понад возпоставеней норми. Колеґиня Зазуляк Гарди од 2020. видала штири кнїжки за младих, була продуцент и режирала два документарни филми – „Филм о Дньовки” (2020) и филм „MAK-ово 50 роки” (2022). З нагоди прешлого ювилея, 75-рочнїци Установи, Мая Зазуляк Гарди орґанизовала Пияту руску наукову конференцию за студентох, младих науковцох и фаховцох и обявела зборнїк роботох з тей конференциї (2021).

Под єй редактуру вишли осем сликовнїци, вифарбйованки и кнїжки за дзеци, а з проєктом „Наша свадзба” и сама як писателька дебитовала.

Лауреатка визначела же би тей награди нє було без колеґиялносци, совитох и потримовки у роботи, як и без вонкашнїх сотруднїкох зоз хторима найвецей сотрудзує.

– Чесц ми же праве я вибрана же бим достала тоту награду, а ище векша же то праве у року нашого ювилея. Вшелїяк же значи кед хтошка почитує твой труд и роботу, кед их препозна и наградзи. Дзекуєм шицким колеґом на колеґиялносци, совитох и потримовки у роботи, а окреме дзекуєм вонкашнїм сотруднїком зоз хторима найвецей сотрудзуєм, и без хторих бим, верим, нє заслужела тоту награду. Задовольство було робиц з креативнима младима у МАК-у и провадзиц их як дозреваю през писане слово на руским язику, док робота з дзецми у ,,Заградки” окреме инспиративна и мотивуюца, бо вони нашо найподзековнєйши читаче. Праве читаче и сотруднїки, алє и таки награди як тота, здогадую нас же тото цо твориме на нашим язику ма смисла, вредносц и будучносц – визначела Мая Зазуляк Гарди.

Мая Зазуляк Гарди закончела Основну школу и Ґимназию „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре и дипломовала на Оддзелєню за медийски студиї на Филозофским факултету у Новим Садзе, а мастеровала на истим факултету, на напряму комуниколоґия.