Майске число часопису МАК

НОВИ САД – У новим, пиятим числу часописа МАК читаче годни пречитац рижни тексти – о нових членох у Роботним целу за младих, прейґ тексту хтори з психолоґийного боку анализує цо ше случує при людзох кед су длуго под прицисками, гроженями, алє и кед после виберанкох придзе до даякей, голєм малей пременки.

Медзитим, перши бок пошвецени Ґимназиї Петро Кузмяк и єй значносци за наших младих.

Тим авторкох интервюовал даєдних членох Роботного цела за младих же би их читачом лєпше представели – од їх биоґрафийох по їх задумки як тото цело треба же би функционовало по конєц мандату.

У фокусу того числа тиж и текст Марини Надь у хторим пробує розумиц плани Ґрупи гражданох ГЛАС МЛАДИХ ОПШТИНИ КУЛА – одношеня и визию будучносци, алє и як функционує витирвалосц, динамика и нукашнї борби хтори часто нє видзиме.

Лїстина младих достала 18 мандати у општини Кула, а цо ше тераз будзе случовац?

Потим мож пречитац текст о тим як фотоґрафиї и видео змисти додаваю додатни значеня информацийом хтори подсвидомо, а автоматски прилапюєме.

Клара Катрина приноши путопис зоз Медюґоря, а увагу пошвецела и значносци паломнїцтва яке воно може мац за младих, док Анита Чизмар написала путопис зоз матурскей екскурзиї на Малти, алє и о путованю през штири роки препровадзени у ґимназиї.

Емисия за младих пише о шмиху, а екипа зоз радия подзелєла зоз читачами и стари франти хтори попренаходзели у календарох, док Марина Сакач Хаджич писала о менструациї, понеже ше дзень менструалней гиґиєни означує 28. мая. Символично пияти мешац вибрани пре пейц днї менструациї хтори представя, а 28. дзень пре циклус.

Рубрика Медийна писменосц толкує прецо нїч на интернету нє задармо, а Михайло Планкош у рубрики Вецка нїч пише о филмох хтори нє вредза анї пипку баґова (а за тот вираз читачом направени и мала погона за благом.

Клара Катрина, длугорочна авторка текстох и сотруднїца часопису МАК, пополнєла лексикон.