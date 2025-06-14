Вишли майски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї, у виданю керестурскей парохиї св. о. Миколая, вишло нове число християнского часопису „Дзвони” за май.

У тим чишлє представени нови папа Лєв XIV прейґ його бешеди на интронизациї, а дате и огляднуце на понтификат папи Франциска.

У уводнїку бешеда владики кир Георгия Джуджара на керестурским Кирбаю о прикладзе святого Миколая як и духовне шведоченє єдней младей особи хтору мотивовали праве владиково слова.

Мария и Михал Надьово з Руского Керестура, нєдавно преславели 70 роки малженства, а о їх живоце запис у тим чишлє.

И у тим виданю предлуженє биоґрафиї владики Дионизия Нярадия, запис о преслави 130-рочнїци Водици и духовни дожица вязани за тото святилище, активносци младих у Руским Керестуре, екуменизем, духовна поезия и вистки зоз швета и наших парохийох.