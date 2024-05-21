„Майски стретнуца“ – традицийна смотра драмскей дзецинскей творчосци

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 66. Смотру драмскей дзецинскей творчосци Войводини – „Майски стретнуца“ котра отримална од 15. по 17. май у Темерину, пласовала ше и дзецинска ґрупа Драмского Студиа „АРТ“ Дома култури Руски Керестур.

На смотри участвовали 12 дзецински ансамбли, а предсидатель трочленого жирия др Милян Войнович похвалєл и наших младих аматерох. Кристина Гарвильчак за улогу Ани достала Похвалу за ґлумецке витворенє фестивалу, а режисерка Адриана Надь Барна достала Диплому за иновативни сценски язик.

Пред младим ансамблом ище єдно виволанє. Идуцого тижня екипа ентузиястох орґанизовала знїманє представи „Побидїнки“ автора Сашу Палєнкаша и режисерки Адриани Надь Барна у самостойней орґанизациї.

Представа ше после знїманя обяви на Ютюб каналу же би була доступна цо векшому числу патрачох.