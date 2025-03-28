Благодарна майсторска Служба Божа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийна майсторска благодарна Служба Божа служена у катедралней церкви св. о. Миколая вчера вечар, штварток, 27. марца по хрестопоклоней нєдзелї, на штредку Вельконоцного посту, котру кажди рок за своїх членох дава Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох.

Службу предводзел о. Михайло Шанта а сослужел о. Ярослав Варґа. На служби бул Управни одбор Здруженя на чолє з предсидательом Владимиром Емейдийох, та красне число керестурских поднїмательох, рижних ґенерацийох, як и пензионованих майстрох. По традициї, на Майсторскей служби и швичкаре були двоме члени Здруженя.

У казанї о. Шанта визначел єдинственосц Майсторскей служби, же може буц приклад и другим нашим парохийом, а котра и з Божу помоцу, допринєсла и 190-рочному отриманю того цеховского здруженя керестурских майстрох.

У часци служби пренєшеня дарох и ремеселнїки у обходу коло олтара зоз швичками, даровали свою церкву, а по служби священїки служели и панахиду за шицких покойних членох Здруженя.