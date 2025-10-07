Макарскa – Популарна дестинация медзи Керестурцами (I)

Макарска – перла Далмациї, уж децениями нє престава прицаговац туристох зоз цалого швета, а тот приморски город и велїм Керестурцом єдно з найоблюбенших лєтовалїщох. У штред туристичней сезони нєраз у преходзе мож чуц праве нашу, руску бешеду

Даєдних Макарска прицагує пре здогадованє на гевти часи кед Польопривредни комбинат „Перши май” зоз Руского Керестура мал свойо одпочивалїще праве там, a други до Макарскей одходзели, и ище вше то робя, пре єй природну красу, а источасно и урбани штредок. Тото цо сиґурне, то же и єдни и други як єй главну атракцию видвоюю розкошни пахи соснох, вельки хладки, криштальове чисте морйо, прекрасну ривиєру и барз приємну атмосферу.

Штранґарова фамелия

– До Макарскей сом ходзела зоз родичами, а ходзим и тераз зоз свою фамелию. З родичами сом була два раз, а фамелиярно штири раз. За ню ме вяжу памятки зоз дзецинства кед зме ище як дзеци ходзели до першомайского одпочивалїща, та сом сцела же би и мойо дзеци видзели горватске приморє. Макарска прекрасна, єст цо видзиц, полна є з туристами, плажи єй барз чисти, а морйо цепле. Обишли зме острово Хвар и Брач, „sky walk” на Биокове, музей школькох, вожели зме ше у подморнїци, часто зме ше шейтали, а вше любиме нащивиц и святилїще дзе ше чувствує мир. Пачи ше нам Макарска, та дзечнє там одходзиме – гвари Татяна Штранґарова.

ПРИРОДНИ ХЛАДОК НАЙВЕКШЕ БОГАТСТВО

О краси Макарскей приповеда и Весна Медєшова, и окреме визначує єй природни хладок и пах ядлїнових древох, як цошка прецо ше з рока на рок зоз свою фамелию враца на тоту дестинацию:

– Пачи ше нам Макарска прето же то место хторе ма длугоку променаду, односно, мож ше длуго шейтац такой коло самей плажи. Єст цо видзиц и нащивиц, а вшадзи мож пойсц пешо. Стара часц варошу прекрасна, а влєце ше там отримує велї концерти. Єст надосц парки, природа барз пошорена, а маю и Обсерваторию дзе ше мож припатрац на гвизди, коло хторей тиж красни парк. У Макарскей єст надосц бавилїща за дзеци, а ми ше барз любиме вожиц и на їх туристичним гайзибану, хтори преходзи коло самей плажи коло моря. Єст вельо ресторани, а єдзенє барз добре, окреме морски специялитети. Вода чиста, приємна, без габох, но тото цо нам особнє найважнєйше то природни хладок од соснових древох. З оглядом на тото же маме мали дзеци, а любиме буц цали дзень при морю, тот природни хладок нам барз вельо значи. Велї фамелиї з малима дзецми праве прето по цали днї на плажи. Єдини нєдостаток тот же побрежє моря шлюнковите, та пре тоти дробни, оштри каменьчки обовязно потребна ґумова обуй за воду – преноши Весна свойо упечатки зоз Макарскей.

Медєшово на лєтованю у Макарскей

И керестурски рекреативки, односно, ґрупа женох хтора ходзи на рекреацию до Спортскей гали у Керестуре, потераз орґанизовано одходзели, углавним, до баньох, а того року першираз одлучели пойсц на морйо, праве до Макарскей.

– Понеже сотрудзуєм зоз „Тителпревозом”, одпутовали зме прейґ нїх, а на морйо могол пойсц кажде хто бул заинтересовани, нє лєм ми жени, рекреативки. Сама Макарска прекрасна, алє було барз вельо туристох и досц ше пременєла од гевтих давних часох. Вельо єст готели хтори ше „хпаю” напредок. Шейталїще барз красне, єст вельки хладок, сосново древа, шлюнковити плажи… Ми жени вшадзи вєдно ишли, и на плажу и шейтац ше, та на сладоляд, а раз тижньово були орґанизовани и рибарски вечари. Прейґ рижних екскурзийох зме нащивели Хвар, Брач, Корчулу, вода вшадзи барз чиста, як и цала Макарска. Странских туристох було вельо, найвецей Українцох, Русох, Полякох и Босанцох, алє и нас зоз Керестура нє було мало, бо вшадзи могло чуц руску бешеду – приповеда Лїляна Еделински, а здогадує ше и на часи кед першираз була у Макарскей, кед прейґ нашей школи пребували у спомнутим одпочивалїщу, давного 1990. року. Велїм єй пайташком зоз ґрупи, та и єй самей, Макарска остала у красних памяткох з „гевтих” часох пред вецей як трицец роками.

НЄ ШИЦКО ТАКЕ ДРАГЕ

Гоч велї маю упечаток же за просеково плаци у нашей жеми приморски места у Горватскей, та и Макарска, драги дестинациї за лєтованє, нашо собешеднїци твердза же то важи лєм кед ше каждодньово костира у ресторанох, глєда змесценє у луксузних готелох, або хаснує рижни услуги на плажох.

– Кед слово о ценох у ресторанох, одприлики су таки як у Беоґрадзе або Новим Садзе. Ми ше костирали у змесценю и у ресторанох хтори понукали дньово полудзенки або вечери, дзе могло комбиновац и виберац, як наприклад: порцию шпаґетох, шницлу и помфрит, чевапи, шалати и подобне. Поведзме, вельки овални танєр на хторим морски плоди и риба за два особи коштал 90 евра, сладоляд – 3 евра, алє кед ше сце, мож примерковац нє потрошиц вельо – заключує Весна, а на єй слова ше надовязує и Лїляна: – Гоч шицки приповедаю же у Горватскей барз драге, у маркетох, як и у нас, шицко туньше. Поведзме, там сладоляд кошта од 1,5 до 3 евра, бухта тиж 3 евра, и думам же цени таки як и у других туристичних местох. Ми, наприклад, дзешецдньове змесценє, вечеру, з одходом и приходом, рахуюци и таксу за пребуванє, заплацели 450 евра. Вшелїяк, було и рижни други вариянти, кус драгши, у зависносци од того яку услугу костираня мож вибрац. Мой упечаток тот же у Макарскей досц драги карсцелї за лєжанє, хтори забераю вельо места на плажох. Ґу тому, пре велї готели, шейталїще досц скрацене. Та, заш лєм, тоти цо нє сцели плациц спомнути карсцелї, було дзе розпрестрец ручнїк, алє ше требало дакус потрудзиц, и скорей завжац место. Но, алє то морйо, авантура, та шицко лєгчейше витримац – заключує Лїляна Еделински, визначуюци же єдна ґрупа за одход до Макарскей и за нарок уж записана.