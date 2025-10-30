Максимална побида и у штвартим колу

НОВИ САД – Столнотениски клуб „Русин” у Новим Саду одбавел штварте коло Южнобачкей лиґи процив екипи СТК „Чурич” и зазначел и штварту побиду зашором у першенству зоз малксималним резултатом 4:0.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу бавели: Матей Сабадош, Марян Ковачевич и Стефан Лазич.

1. Жика Ристанович – Матей Сабадош – 1:3.

2. Никита Витиюґов – СтефанЛазич – 0:3.

3. Марцикич Марко – Марян Ковачевич – 0:3.

4. Марцикич/Витиюґов – Сабадош/Лазич – 0:3.

У шлїдуюцим, пиятим колу Южнобачкей лиґи СТК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю, 9. новембра, у Руским Керестуре процив екипи СТК „Змаєво”.