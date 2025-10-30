Максимална побида и у штвартим колу

НОВИ САД – Столнотениски клуб „Русин” у Новим Саду одбавел штварте коло Южнобачкей лиґи процив екипи СТК „Чурич” и зазначел и штварту побиду зашором у першенству зоз малксималним резултатом 4:0.
За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу бавели: Матей Сабадош, Марян Ковачевич и Стефан Лазич.
1. Жика Ристанович – Матей Сабадош – 1:3.
2. Никита Витиюґов – СтефанЛазич – 0:3.
3. Марцикич Марко – Марян Ковачевич – 0:3.
4. Марцикич/Витиюґов – Сабадош/Лазич – 0:3.
У шлїдуюцим, пиятим колу Южнобачкей лиґи СТК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю, 9. новембра, у Руским Керестуре процив екипи СТК „Змаєво”.