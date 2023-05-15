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Мала гарсточка Ораховчаньох може буц приклад и численшим заднїцом (фото)

автор Ол. Папуґа, фото Ол. Папуґа и И. Магоч
автор Ол. Папуґа, фото Ол. Папуґа и И. Магоч 116 Опатрене

НОВЕ ОРАХОВО – Руснаци у Новим Орахове, 13. май означую зоз пригодну програму хтора ше находзи у календаре националних шветох нашого Националного совиту. Того року, на тот дзень означели 77-рочнїцу доселєня Руснацох до Нового орахова и 76-рочнїцу КУД „Петро Кузмяк”.

Тогорочна преслава, як то уж традиция почала зоз приходом бициґлистох зоз Нового Орахова до Руского Керестура. Драга на бициґлох там и назад трирвала 4 годзини и 34 минути. Драгу орґанизовал Томислав Джуня, а зоз нїм ше на тоту драгу одважели окрем нього и Едвин Джуня, Срдян и Любомир Ґовля, Татяна Дудаш, Роланд Гиреш, а зоз Керестура до Орахова на бициґли ишол и Саша Палєнкаш.

Пред концертом о. Владисалв Рац одслужел благодарну службу Божу, визначуюци же 13. май, дзень Мариї Фатимскей и же их єй покров чува и зачува. Зоз Службу подзековане шицким предком хтори у тим валалє чували нашо обичаї и язик и модлєне же би Руснаци ище длуго жили у тим валалє.

На концерту наступели Ораховчанє зоз рецитациями и шпивом хтори провадзел тамбурови оркестер, а госци були шпивацка и фолклорна ґрупа Дома култури з Руского Кересутра. На концерту бул предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, визначуюци же Ораховчанє треба же би були приклад вельо численшим нашим валалом.

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