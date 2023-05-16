Малацко одбавел без гришки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 26. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, хторе одбавене внєдзелю 14. мая, фодбалере Русина угосцели екипу Борац 46 зоз Обровцу, хтору победзели зоз минималним резултатом 1:0. Ґол за Русин дал Филип Вуйович.

Гоч госци прейґ швидких бавячох пробовали дойсц до капури домашнїх, кажди їх напад онєможлївел Андрей Малацко хтори внєдзелю бавел без гришки. Кажди їх контранапад Малацко сциговал, у воздушних дуелох бул вше за главу висши од процивнїка, а кед требало направиц офсайд одлично диктирал зоз цалу охрану. Попри Малацка и други бавяче охрани бавели досц сиґурно и пожертвовно, цо ше за нападачох нє могло повесц понеже ше нє нательо знаходзели процив вельочисленей охрани.

Же би ше стретнуце нє закончело без побиднїка постарал ше Саянкович, хторого валяю на осем метери од ґолу, и бул то класични пенал за домашнїх. Сиґурни реализатор зоз 11 метерох бул Филип Вуйович. При концу стретнуца над Малацком направени чежши фаул, пре хтори госцуюци бавяч достал директни червени картон.

Русин бавел у составе – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Александар Кочиш, Реля Ланчужанин, Деян Чернок (Деян Павлович), Филип Вуйович, Александар Тома (Деян Будински), Янко Кулич, Матей Саянкович, Андрей Малацко.

По конєц сезони остало ище штири кола, а уж на соботу 20. мая русиновци госцую у сушедним Бачким Брестовцу дзе одбавя змаганє процив Борца. Будзе то нови дерби старих ривалох.