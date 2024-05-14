Малацко ришел стретнуце

СЕРБСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 12. мая одбавел у Сербским Керестуре єденасте першенствене стретнуце ПФЛ Суботица, дзе бавела процив екипи ФК „Єдинство” и зазначел ище єдну побиду зоз резултатом 1:0.

Искра наступела у составе – Филип Хромиш, Марко Секулич, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Драґан Комазец (Мариян Малацко), Дамир Мачиженски, Борис Бодонї (Павле Човс), Дамян Ґубаш, Миливой Ґаджич, Давид Неделькович (Ненад Надь) и Данило Янкович (Мирослав Ступар). Ґол за Искру дал Мариян Малацко.

Идуце 12. першенствене стретнуце ПФЛ Суботица, Искра будзе бавиц на нєдзелю 19. мая у Коцуре процив екипи ФК „Будучносц” зоз Савиного Села, а стретнуце почнє на 17 годзин.