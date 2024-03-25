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Мали матуранти озбильно похопели пробни испит

автор л. вереш
автор л. вереш 57 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Пробни закончуюци испит робели штерацец шесцеро школяре осмей класи зоз Основней школи „Йован Йованович Змай”, од того пецерме зоз руского оддзелєня.

Пияток, 22. марца ,школяре поробели тест зоз математики, а всоботу, 23. марца, ришовали тест зоз руского язика, односно сербского язика, а потим и єден вибрани предмет спомедзи физики, хемиї, биолоґиї, ґеоґрафиї и историї. Векшина ше опредзелєла за ґеоґрафию.

Були випочитовани шицки предписаня хтори сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт.

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