Мали матуранти озбильно похопели пробни испит

ДЮРДЬОВ – Пробни закончуюци испит робели штерацец шесцеро школяре осмей класи зоз Основней школи „Йован Йованович Змай”, од того пецерме зоз руского оддзелєня.

Пияток, 22. марца ,школяре поробели тест зоз математики, а всоботу, 23. марца, ришовали тест зоз руского язика, односно сербского язика, а потим и єден вибрани предмет спомедзи физики, хемиї, биолоґиї, ґеоґрафиї и историї. Векшина ше опредзелєла за ґеоґрафию.

Були випочитовани шицки предписаня хтори сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт.