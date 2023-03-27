Мали матуранти озбильно похопели пробни испит

РУСКИ КЕРЕСТУР/ДЮРДЬОВ – Пробни закончуюци испит за школярох осмей класи покладало ше пияток 24. марца кед бул тест з математики, а всоботу 25. два тести, перше з мацеринского, односно руского язика, а потим з вибраного зоз пейц предметох, з биолоґиї, хемиї, физики, историї лєбо ґеоґрафиї.

У ОШ „Петро Кузмяк” пробни закончуюци испит покладали 36 школяре зоз двох оддзелєньох. Осмаки ше за вибрани предмет опредзелєли так же осемнацецеро окладали тест з биолоґиї, осмеро з физики, пецеро з ґеоґрафиї, тройо з хемиї и двойо з историї.

У Дюрдьове пробни закончуюци испит робел 61 школяр осмей класи зоз ОШ „Йован Йованович Змай”, двойо робели по Индивидуалним образовним плану (ИОП). Векшина, аж штерацец и єден школяр вибрал биолоґию, дзешецеро вибрали ґеоґрафию и по пецеро ше опредзелєли за историю и хемию. За физику ше нїхто од школярох нє опредзелєл. На пробних испитох школяре були подзелєни до штирох ґрупох зоз по єдним наставнїком. Школяре хтори робели присподобени пробни закончуюци по ИОП-у були у окремней учальнї.

Резултати тестох буду доступни лєм родичом и школяром же би видзели цо и дзе ище муша робиц и пририхтовац ше за прави Закончуюци испит котри будзе 21. 22. и 23. юния.