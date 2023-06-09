Мали матуранти у Коцуре преславели матурски вечар (фото)

КОЦУР – Мали матуранти Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 8. юния, означели конєц свойого осемрочного школованя зоз преславу матурского вечара.

Вчера у пополадньових годзинох ше шицки зишли опрез школи и, як то уж и традиция, шветочно предефиловали по салу „Дейо”, дзе того року була орґанизована преслава.

Гоч хвиля, як и предходних рокох на матурски вечар маломатурантох, и того дня була кус пременлїва, по конєц их заш лєм провадзело слунко. Горди родичи, родзина и товарише, як и числени валалчанє нашмеяних матурантох випровадзели зоз аплаузом.

Госци школярох на матурским вечару були їх учительки, наставнїки и директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски.