Мали матуранти зробели пробни Закончуюци испит

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре пробни Закончуюци испит робел штерацец єден школяр осмей класи, од того штверо зоз руского оддзелєня.

Пияток, 22. марца, школяре поробели тест зоз математики, а всоботу, 23. марца, ришовали тест зоз руского язика, односно сербского язика, а потим и єден вибрани предмет спомедзи физики, хемиї, биолоґиї, ґеоґрафиї и историї. Векшина школярох ше опредзелєла за биолоґию.

Закончуюци испит ше покладало у физкултурней сали и випочитовани шицки предписаня хтори сцигли зоз Министерства за образованє, науку, културу и спорт.

Штварток, 21. марца, у школи „Братство єдинство” отримане медзинародне змаганє „Кенґур без гранїцох” хторе орґанизовало Дружтво математичарох Сербиї и на нїм участвовали 36 школяре.