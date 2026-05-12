Мали места важни за вельки крочаї

САВИНЕ СЕЛО – Внєдзелю, 10. мая зоз 16 минутову цихосцу у центре Савиного Села почало зберанє гражданох того валалу, хтори ше сходза кажду нєдзелю одкеди спадла стреха на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе и забила 16 людзох. После цихосци гражданє ше прешейтали по школу, а пред будинком Месней заєднїци члени Сербскей напредней странки розцагли транспарент Сербия победзує, нє мали нїяку другу активнсоц. Инциденти нє було, лєм доруцованя.
После шейтаня гражданох и припаднїкох Млади Савине Село, отримана трибина на хотрей бешедовала Соня Дюрко Надь, хтора була на локалней лїстини Глас младих општини Кула. Трибина отримана под назву Як валал може освоїц шлєбоду, та Дюрко Надь бешедовала о кампанї дзвери по дзвери, и других активносцох у кампанї, указованю же лєм велька виходносц може дац позитивни резултат цо ше и случело у Руским Керестуре.