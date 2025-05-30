Ище на ютре мож послац текст за фестивал малих сценских формох

НОВИ САД – Розписани конкурсу за нови руски театрални тексти за 23. Руски фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” – 2025. Конкурс отворени по 31. май.

Право участвовац на конкурсу за нови руски театрални тексти малих сценских формох маю шицки заинтересовани особи державянє Републики Сербиї як и странски державянє, з тим же иста особа може буц автор найвецей 2 (двох) текстох. На конкурсу нє можу участвовац члени конкурсней комисиї.

Тексти хтори ше посила на конкурс нє шму буц уж обявйовани лєбо виводзени.

Тексти ше на конкурс посила по мейлу на: matka.drnsv@gmail.com зоз назначеньом: ЗА КОНКУРС, а може и по пошти, лєбо особнє на адресу: МАТКА – ДРУЖТВО РУСНАЦОХ НОВОГО САДУ – ВОЙВОДИНИ, за Фестивал „Дюра Папгаргаї” – 2025. Улїца Йована Суботича 8, 21000 Нови Сад.

Цали текст конкурсу мож опатриц на тим линку.

Шицки дополнююци информациї мож достац на число телефона +381 63 58-97-78, лєбо прейґ мейлу matka.drnsv@gmail.com.