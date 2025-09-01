Мали водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штиродньови Водицов камп за дзеци и младих отримани од 7. по 10. авґуст у Водици. На нїм участвовали коло 60 млади римокатолїки, православни, грекокатолїки.

На кампу були дзеци и млади од законченей шестей класи, та по факултет, теми хтори ше обрабя прилагодзени тим возростом. Младши школяре, можебудз и нє достаточно розумя теми, алє то пририхованє за шлїдуюци роки кед приду на камп.

Школяре нїзших класох основней школи затераз нє маю свой Водицов камп, алє себе го всоботу, 30. авґуста школяре зоз Коцура орґанизовали.

Зоз родичами були на соботовей Служби Божей, а тей ноци и спали у Водици. Янко Олеар, їх сограждан зоз Коцура, алє и вирни хтори чува Водицу им помогол же би у Водици дожили духовне ошвиженє пред початком нового школского року.