Маляр керестурских салашох и Водици

Янко Бики народзени 1953. року у Руским Керестуре, закончел ремеселнїцку школу у Кули, робел як маляр, т.є. занїмал ше зоз декоративним фарбеньом и билєньом приватних и привредних будинкох. Одкеди є пензионер ма часу робиц цо найволї, мальовац з олєйовима фарбами.

Гоч є у подобовей уметносци лєм аматер, потвердзує значенє того слова – же малює з чистей любови. Гвари же ше теди одпочива и забудзе на шицко. Рисовац любел одмалючка, поготов у основней школи, цо обачела и наставнїца подобового Гелена Канюхова и пробовала и Янкових родичох прешвечиц же би го дали на таки школи. Медзитим, нє удало ше, Янко мушел остац лєм аматер. Окреме му похасновала подобова секция у Доме култури дзе аматерох вельо научел Силвестер Макаї. „Краднул” знанє Бики и на подобових колонийох, Нярадийовей, у општини Кула, дзе бул єден час член подобового здруженя, а однєдавно и на Подобовей колониї „Еуфемия Гарди”.

Найволєл мальовац з олєйовима фарбами, а найлєпше му ишли пейзажи. На платно преношел и горски панорами, алє на пораду приятеля фокусирал ше лєм на свойо войводянске поднєбє. Окреме го цикавели салаши котри щезовали, природа, и розуми ше Водица. Подзековни є покойним керестурским фотоґрафом Владимирови Колєсарови Дадови и Меланиї Планчак котри му даровали мотиви на своїх фотоґрафийох, та му було лєгчейше мальовац.

Викладал на вецей заєднїцких виставох, а цеши ше же його малюнок з колониї Няради у єдней нащиви керестурскей школи, вибрал високи державни функционер. Познєйше и на телевизиї, Янко видзел свой малюнок на муре на штред його канцелариї. Поцешени Бики же намальовал, можебудз и 200 Водици котри ше находза и у нас и ширцом по иножемстве, керестурски салаши тиж так часто виберани и куповани та хто зна дзе шицко прикрашую обисца. Як гвари Янко, то му и найвекша награда, кед ше и другим пачи його робота.