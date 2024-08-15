Малюнки з Подобовей колониї у Доме култури

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од прешлого тижня у просторийох Дому култури Руски Керестур (ДКРК) виложени 48 малюнки зоз Подобових колонийох „Еуфемия Гарди”, од I по IV, хтори отримани од 2019. по 2022. рок, у орґанизациї Месного одбору Рускей матки у Руским Керестуре.

Тота вецейтижньова вистава реализована на основи Медзисобней догварки и реверсу о даваню малюнкох зоз Колониї медзи Руску матку (РМ) и Домом култури, котру 15. юлия того року подписали овласцени заступнїк РМ, єй член УО и заменїк предсидателя Месного одбору РМ у Руским Керестуре Дюра Папуґа и директор ДКРК Владимир Надь.

Догварку о сотруднїцтве спомнути подписали же би тоти красни малюнки котри ище вше нє маю свойо стаємне место, алє су на громади поскладани у канцелариї РМ, були доступнєйши ширшей явносци.

На мурох Дому култури, од Клубу дзешатка, през уходни конки и други сали тей културней установи дзе ше сходза и робя аматере у своїх секцийох, виложени подобово роботи велїх учашнїкох на Подобовей колониї „Еуфемия Гарди”.