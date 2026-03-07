Малюнки з Подобовей колониї Стретнуце у Боднарова буду виложени у Жаблю

ЖАБЕЛЬ – На пондзелок, 9. марца у Општинскей народней библиотеки „Велько Петрович” у Жаблю будзе отворена вистава малюнкох з остатнєй, прешлорочней Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова”, котра ше каждого року отримує у Ґосподїнцох. Вистава будзе отворена на 18 годзин.

Орґанизатор вистави Дружтво за руски язик, литературу и културу и Општинска народна библиотека „Велько Петрович” Жабль.

По тот рок була традиция же би ше каждого року, после отриманей Колониї, на Вилїю у ґалериї Месней заєднїци Ґосподнїци була їх перша урядова презeнтация, односно святочно отворена вистава. Традицию претаргло нєпорозуменє локалней и општинскей власци и нєуступанє простору за виставу у ґалериї МЗ Ґосподїнци. Пре таке, а дзекуюци витирвалосци и упартости водзацих у Дружтве за руски язик, литературу и културу, малюнки зoз остатнєй подобовей колониї нє останю нє виложени, алє буду першираз указани публики у Жабельскей народней општинскей библиотеки.