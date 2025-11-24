Мало людзох ше одволало дац крев

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Месней заєднїци у Руским Керестуре, всоботу 22. новембра, у предполадньом отримана порядна акция добродзечного даваня креви на хтору одволанє було барз слабе.

У акциї хтора тирвала два годзини, крев дали лєм дзешецеро жителє, од хторих три були жени, а нїхто од давательох крев нє дал першираз.

Спред Червеного крижу, його секретар Неда Раячич, акцию оценєла як винїмково слабу, а як можлїву причину наведла вирусни хороти хтори паную, як и нєпогодну хвилю, з оглядом же того дня спадла температура и падал шнїг.

Добродзечни акциї даваня креви ше тераз отримує на кажди три мешаци, обєдинєно Керестур и Крущич, понеже ше з випитованьом терену, указало же так успишносц акциї векша, гварела Раячичова.

Шлїдуюца акция даваня креви у Руским Керестуре будзе у фебруару.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.