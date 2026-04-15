Маломатуранти допутовали зоз екскурзиї зоз Земплинских Теплицох

ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА – Школяре осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, внєдзелю 12. априла, допутовали зоз Земплинских Теплицох, зоз Републики Словацкей, дзе пребували на дводньовей екскурзиї хтору орґанизовал Национални совит Руснацох (НСР), односно його Одбор за образованє.

Традицийни одход до Словацкей реализовани по дзевятираз, а двацецеро школяре ишли зоз свою наставнїцу Каролину Джуджар, на чолє зоз предсидательом Вивершного одбору НСР Славишом Сабадошом и членом Совиту Жельком Ковачом.

През тоти два днї, школяре нащивели городи Кошице и Бардейов и їх найвизначнєйши културни, историйни, та и науково знаменїтосци, а у шлєбодним чаше, школяре ше дружели зоз своїма парняками. З тей нагоди, домашнї за нїх пририхтали рижни змагательни активносци, а керестурски школяре домашнїх учели нашо традицийни танци.

Екскурзию орґанизовал и софинансовал НСР, його Одбор за образованє, прейґ хторого школяром були покрити трошки осиґураня и путованя, док родичи школярох финансовали пребуванє и костиранє.

Екскурзия орґанизована у рамикох спорозуменя хторе подписане 2016. року медзи Земплинску Теплицу и Руским Керестуром.