Мандати лєм до рока

Прешли вецей як два мешаци одкеди за нового предсидателя НС вибрани Стеван Самочета, точнєйше вибрани є 4. септембра, после позарядових случованьох, уплїву нєвигодних политичних случованьох у держави котри ше преляли и на националну политику Руснацох. Пришло ше по хвильку кед ше мушело вибрац нового предсидателя, направиц компромиси, а шицко зоз цильом же би то нє загрожело националну политику, же би НСРНМ нє бул загашени, же би му нє бул вжати маєток, и же би ше могло реализовац буджет надалєй. Пред тим шицким призначени велї задзекованя на членство у Совиту, одборох, роботних целох и на функциї.

Тераз, уж конєчно, голєм формално пополнєте членство у Совиту зоз менованьом штирох нових членох место тих котри задзековали. Актуални состав НСРНМ шлїдуюци: зоз лїстини число 1 „Руснаци вєдно” – Микола Кухар, Биляна Ковачевич, Нада Хромиш Аничич, Микола Папуґа, Мелания Мали, Михайло Пашо, Славиша Сабадош, Силвия Малацко, Владимир Олеяр и Мария Станкович, зоз лїстини „Вєдно за Войводину” – Олена Папуґа – Олена Папуґа и Деян Загорянски, зоз лїстини „Руска будучносц” – Стеван Самочета и Тамара Балоґ, зоз лїстини „За Руснацох – Желько Ковач” – Желько Ковач и Наташа Еделински Миколка, и зоз лїстини „Руска матка за Руснацох” – Михайло Фейса, Мария Дорошки и Наташа Макаї Мудрох.

Ознова оформени, односно комплетовани шицки штири обовязни одбори – за културу, образованє, информованє и службене хаснованє язика и писма. Зоз Статутом НСРНМ предвидзене же одбор муши мац найменєй 5 , а найвецей 9 членох. Одбори за информованє, и урядове хаснованє язика и писма були цалком розпущени, у одборе за образованє були лєм два членїци, док у одборе за културу остали шесцеро. После остатнєй схадзки шицки одбори маю по осем членох, окрем одбору за урядове хаснованє язика и писма котри ма седем членох.

Роботни цела нє були тема на остатнєй схадзки, та ситуация остала нєпременєна, Роботне цело за младих ма штирох членох и як таке нє ма леґитимитет бо ма менєй од 5 членох, док Роботне цело за науку загашене ище у юлию. Най здогаднєме, роботни цела нє обовязни же би исновали у структури националних совитох, вони у катеґориї помоцних целох котри можу, а нє муша буц.

Таки состав НСРНМ и його одборох орочени на досц кратки период, лєм по вицек мандату у децембру 2026. року, а уж початком єшенї мож обчековац розписованє порядних виберанкох за шицки национални совити у Сербиї.