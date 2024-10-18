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Идуцого тижня манифестация „Днї толеранциї у Шайкашскей”

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 4 Опатрене

ДЮРДЬОВ – На штварток, 24. октобра будзе Манифестация „Днї толеранциї у Шайкашскей” хтору орґанизує Здруженє женох „Олория” зоз Дюрдьова.

На 17 годзин планує ше нащива Етно хижи „Олория” у Дюрдьове (Улїца Миколи Кочиша 10)

На 18 годзин у Месней заєднїци будзе концерт на хторим буду участвовац членїци Здруженя, Мишани хор „Пасторала” зоз Жаблю, солиста Петар Закамарок зоз КУД „Калина” зоз Индїї и рецитаторе зоз КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова.

Манифестацию ше отримує з помоцу Покраїнского секретарията за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци

Уход ше нє наплацує.

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