Манифестация „Лядови лєс” почнє нєшка у Дунайским парку

НОВИ САД – У Дунайским парку 15. децембра почнє осма манифестация „Лядови лєс” и будзе тирвац по 14. януар.

Шветочне отверанє будзе 15. децембра на 18 годзин, кед наступя новосадски Циркус аниматоре, алє и дзецинска етно ґрупа „Царич” зоз Беочину и други. Першого вечара у смени од 19 годзин дзеци до 12 роки ше годни корчольовац задармо.

Вецей информациї о терминох корчольованя и уходнїцох мож опатриц на ебоку „Лядови лєс”.

У составе манифестациї „Лядови лєс” будзе и жимски базар – Шнїгови город, дзе ше представя локални продукователє цукрикох, жимских деликатесох, алє и уметнїки и ремеселнїки на чиїх штандох годно купиц сувенири и новорочни дарунки и прикраски.