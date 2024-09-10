Стретнуца валалох на Михалово лєто будзе и у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация „Стретнуца валалох на Михалово лєто” будзе по першираз отримана у Руским Керестуре, а у рамикох тей манифестациї означи ше и 190-рочнїца од снованя Здружeня ремеселнїкох.

Манифестация у Керестуре будзе отримана на нєдзелю 29. септембра у центру валала, точнєйше, опрез Младежского дому, та ше з тей нагоди прешлого тижня зишол орґанизацийни одбор Манифестациї утвердзиц програму и концепт.

Отверанє програми почнє на 15 годзин, зоз Саймом старих алатох и старих ремеслох, потим, на 16 годзин, будзе шветочне отверанє Манифестациї, а од 16 годзин и 30 минути заказана културно-уметнїцка програма хтору пририхтаю члени Дома култури. Од 19 годзин присутних з музику будзе розвешельовац и керестурски бенд „Касиус”, а свою 10-минутову точку на фуяри будзе мац и Сашо Палєнкаш.

На схадзки секретар Месней заєднїци Михайло Пашо визначел же ше з рока на рок у нашей општини отримовалo тоту манифестацию, алє вше у другим месце. Остатнї два роки була отримана у Крущичу, а того року на шор пришол Керестур.

Окрем у Керестуре, манифестацию на Михалово лєто отримує ше у ище 1775 валалох по цалей Сербиї у периодзе од 1. юния по 1. новембер.

Покровитель манифестациї Министерство за бриґу о валалу, а орґанизаторе Туристична орґанизация Кула и Месна заєднїца Руски Керестур.