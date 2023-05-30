Манифестация Ноц музейох у Чуроґу

ДЮРДЬОВ – Туристична орґанизация општини Жабель, зоз потримовку локалней самоуправи и того року орґанизовала културну манифестацию Ноц музейох, хтора отримана у Музею жертвох рациї 1942. З тей нагоди приказани филм Мики Антича ,,Памятнїк” и филм ,,Чуроґска рация 1942.” у реализациї Туристичней орґанизациї општини Жабель.

Директор ТО општини Жабель Серґей Запорожац визначел значносц тей манифестациї, хтору ше отримує ширцом швета.

Шицких присутних поздравел и предсидатель општини Жабель Урош Раданович, хтори наглашел же културу здогадованя мушиме пестовац шицки вєдно.