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Манифестация Ноц музейох у Чуроґу

автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs
автор Л. Вереш, фото: www.formatzabalj.rs 56 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Туристична орґанизация општини Жабель, зоз потримовку локалней самоуправи и того року орґанизовала културну манифестацию Ноц музейох, хтора отримана у Музею жертвох рациї 1942. З тей нагоди приказани филм Мики Антича ,,Памятнїк” и филм ,,Чуроґска рация 1942.” у реализациї Туристичней орґанизациї општини Жабель.

Директор ТО општини Жабель Серґей Запорожац визначел значносц тей манифестациї, хтору ше отримує ширцом швета.

Шицких присутних поздравел и предсидатель општини Жабель Урош Раданович, хтори наглашел же културу здогадованя мушиме пестовац шицки вєдно.

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