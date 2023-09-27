Манифестация „Улїцa язикох” на Новосадским универзитету

НОВИ САД – На Филoзoфским фaкултeту Универзитета у Новим Садзе, вовторок 26. септембра означени Eврoпски дзень язикох у орґанизациї Центра за язики и потримовку партнерских институцийох.

Язични оддзелєня и центри Филoзoфскoго фaкултeту ше представели на манифестациї „Улїцa язикох” зоз интерактивнима змистами. На Филозофском факултету ше учи и виучує вецей як 20 язики, а през бависко могло ше научиц дацо о каждим з тих язикох.

На штанду Оддзелєня за русинистику були присутни др Михайло Фейса, др Александар Мудри и др Ана Римар Симунович, як и студенти Ана Варґа и Александар Буильчик.

Як гварел др Михайло Фейса же вон дакус нашироко толковал цалу приповедку о нашим язику, од историї, бо ше велї забунєли и думали же пришли ґу штанду зоз русийским язиком. Др Ана Римар Симунович потолковала же таки дзень интересантни, бо приходза дзеци зоз новосадских основних школох и так уча вецей о тих язикох хтори ше ту промовує, док др Александер Мудри представел слова хтори ткв. медзиязични гомоними, хтори єднак звуча у двох язикох, исто ше можебуц и пишу, алє маю цалком иншаке значенє, як цо мука, грозно, гад, слово, рано…

Спред ЕУ инфо поинт Нови Сад Александра Бучко пояшнєла же пришли спред Делеґациї Европскей униї указац на важносц Европского дня язикох у смислу очуваня язикох, и значносци ученя нових язикох и бешеди, алє їх хаснованю. Так на штанду на Улїци язикох мали промотивни материял на вецей язикох, а зоз оддзелєньом за нємецки и французки язик орґанизовали такволани бешедовальнї, лєбо просторию у хторей заинтересовани могли бешедовац по французки лєбо нємецки.

Манифестацию Eврoпски дзень язикох орґанизує Центер за язики з потримовку партнерских институцийох: Фрaнцуски институт, EУ инфo цeнтер, Америцки куцик, Институт Юнус Емре и други. Окрем Центра за язики, присутни буду и Центер за мадярски язик, Центер за сербски язик як странски, Конфуцийов институт и Институт Кинґ Седьонґ.