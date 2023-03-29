Мария Горняк з керестурскей ґимназиї перша у бешеднїцтве

НОВИ САД – Мария Горняк з Дюрдьова, школярка IV класи Штреднєй школи „Петро Кузмяк” ґимназиї на руским язику завжала перше место на 25. Змаганю у бешеднїцтве котре ма републични гарактер.

Тема бешеди того року була „Так и филозофия свой час зоз думками обняла” – Геґел, а Горнякова була найлєпша спомедзи 15 змагательох зоз ґимназийох у Сримских Карловцох, Беоґраду, Суботици, Валєве, Чачку, Пожаревцу, Зренянину и Новим Садзе.

Тогорочне 25. змаганє у бешеднїцтву отримане у Ґимназиї „Светозар Милетич” у Новим Садзе, орґанизоване є под покровительством Филозофскогo дружтва Сербиї, Естетичного дружтва Сербиї, Покраїнского секретарията за образованє, прописи, управу и национални меншини-национални заєднїци АП Войводини.