Марина Шлемендер мастеровала на Универзитету у Саскачевану

САСКАЧЕВАН (КАНАДА) – На Оддзелєню за линґвистику Универзитету у Саскачевану Марина Шлемендер одбранєла мастер роботу на тему „Епистемична модалносц у панонским руским язику (мадални дїєслова и присловнїки)”.

У науковей роботи Шлемендерова виучовала дїєслова и прикметнїки хтори виражую епистемичну модалносц, односно слова у руским язику хтори виражую сиґурносц, можлївосц и лоґични/дедуктивни заключки. Вона их анализовала синтаксично и семантично. У снтаксичней анализи виглєдовани ситуациї у хторих ше тоти слова зявюю у виреченьох, и тота анализа указала же у руским язику єст даскельо структури кед ше таки слова можу зявиц. Семантична анализа була фокусована на значенє тих словох же би ше видзело яку маю моц и яки єст ниянси у їх значєню кед ше их поровна.