„Марш солидарносци зоз Україну” 24. фебруара у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – Нєшка, 24. фебруара Амбасада України вєдно зоз представнїками других амбасадох и представнїцтвами медзинародних орґанизацийох, сербску явносцу, українску заєднїцу и другима заинтересованима гражданами планує участвовац у мирним „Маршу солидарносци зоз Україну” знагоди 10. рочнїци русийскей инвазиї на Крим и Донбас и 2. рочнїци аґресиї на Україну.

Зоз Амбасади України у Сербиї сообщене же сход учашнїкох будзе на соботу 24. фебруара на 13 годзин у Пионирским парку у Беоґрадзе.

У сообщеню ше гвари же поволую най ше принєше сербски, українски и застави других жемох хтори помагаю України. На 13:15 годзин ше руши о пешо зоз Пионирског парка на Площу Републики, дзе будзе мирни сход учашнїкох.

На 15 годзин у просторийох ЕУ центра будзе отворена тематска вистава фотоґрафийох, хтору орґанизує Делеґация ЕУ у Србиї вєдно зоз амбасаду України у сотруднїцтве зоз здруженьом КРОКОДИЛ. После отвераня орґанизована трибина на хторей буду двоме українски писателє хтори хвильково у Беоґрадзе.

У сообщеню пише же сход хтори орґанизую Українски волонтере, потримує Амбасада України и дипломатски представнїцтва жемох партнерох и же є реґистровани у складзе з важацим законодавством Републики Сербиї.