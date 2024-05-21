Матей Сабадош ознова найлєпши

СУБОТИЦА – На 26. републичней спортскей Домияди у столним тенису хторе було отримане всоботу 18. мая у Суботици, Матей Сабадош зазначел ище єден одлични резултат и освоєл златну медалю у поєдинєчней конкуренциї.

Матей Сабадош у у двох змаганьох зазначел два прешвечлїви побиди зоз по три нула у партийох и освоєл перше место и златну медалю.

У екипней конкуренциї ше им нє поспишело освоїц медалю, понеже у першим колу страцели од екипи зоз Беоґраду зоз резултатом 2:1 у партийох. Матей и у екипней конкуренциї зазначел побиду, медзитим його собавяче зоз екипи страцели свойо змаганя.

На Републичней спортскей Домияди участвовали пейц найлєпши округи зоз Сербиї хтори були найлєпши на реґионалних Домиядох.

26. републичну спортску Домияду у столним тенису домох орґанизовал дом школярох зоз Суботици.