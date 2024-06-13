Матуранти штредньошколци преславели матурски вечар

РУСКИ КЕРЕСТУР – Матуранти Штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера вечар отримали свой матурски вечар у керестурским ресторану Бостон, дзе зоз своїма професорами преславели законченє штиророчного школованя.

Тото символично означели и зоз виходом у шветочней колони зоз школского холу през главни уход, одкадз ше прешпацирали по Русинскей улїци по центер валала и ресторан. З нїма ишли оддзелєнски старшини Люпка Малацко, Леона Сабо и Єлена Тошич, директорка и наставнїки.

У тим школским 2023/24. року 32 матуранти закончую школованє, матурски испити тих дньох подавали ґимназиялци зоз руского и сербского оддзелєня, а на пондзелок их законча и матуранти туристично-готелиєрского технїчара.

Дипломи им буду шветочно придати 18. юния, а будзе уручене и припознанє школярки ґенерациї котре того року достанє Наталия Жирош зоз Кули.