Матуранти штредньошколци мали матурски вечар (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредня школа „Петро Кузмяк” вчера символично випровадзела своїх матурантох на матурски вечар, а матуранти ше пред тим, у шветочних тоалетох прешпацирали през центер валала.

Директорка школи зоз професорами зоз школского голу випровадзели 51-го матуранта зоз руского и сербского оддзелєня ґимназиї и з напряму туристично-готелиєрски технїчар, а з нїма були и оддзелєнски старшини Хелена Пашо Павлович, Сашка Спасич и Бояна Милянич.

По школским календаре матурски испити би мали тирвац по 12. юний, алє по найновших висткох яки вчера обявели медиї, Влада Републики Сербиї принєсла одлуку же школски рок за шицки основни и штреднї школи будзе закончени 6. юния, а пре нєдавни нємили подїї.

Цо то конкретно будзе значиц за закончуюци активносци у школох увидзи ше тих дньох.