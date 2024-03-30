Матурски панои у центрe Новогo Сада

НОВИ САД – У центре Нового Саду и того року по одлуки городоначальнїка Милана Дюрича, будзе обезпечени простор дзе годни матуранти стреднїх школох годни виложиц панои зоз своїма фотоґрафиями. Панои буду виложени од 13. мая у Улїци краля Александра.

Молби мож уж посилац док ше нє пополня шлєбодни места (60), а найпознєйше по 10. май на меил адресу protokol@novisad.rs. Молбу посила школяр представнїк оддзелєня и обовязно треба написац мено школи, оддзелєнє и контакт-телефон.

Же би ше у постояцим просторе могло виложиц цо вецей панои, вони треба же би були вертикално ориєнтовани, нє висши як 120 цм и нє ширши як 75 цм, и муша буц видруковани на форексу.

И того року ше поволує шицких закупцох локалох у центре городу най матурантом оможлївя положиц матурски пано до авзлоґа у дутяну без надополнєня.