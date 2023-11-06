МДУЛС: Поволанка гражданом най преверя чи су уписани до єдинственого виберанкового списку

БЕОҐРАД – Министерство державней управи и локалней самоуправи поволує гражданох и гражданки най на час преверя чи су уписани до Єдинственого виберанкового списку (ЄВС) и чи им уписани особни податки точни, же би могли витвориц свойо право гласа на виберанкох котри буду отримани 17. децембра 2023. року.

Право на увид до виберанкового списку маю шицки гражданє и можу го окончиц нєпоштредно у општинскей, односно городскей управи у котрей гражданє маю место пребуваня, односно пребувалїще за интерно розселєни особи, як и на електронски способ на урядовим интернет боку Министерства.

Гражданє можу окончиц увид до податкох яки ше о нїх водза и прейґ Порталу еУправа (услуга еЗахтев за упис/измену података у Јединственом бирачком списку). Потребне же би були реґистровани хаснователє Портала еУправа, а можу ше приявиц и прейґ мобилней апликациї ConsentID або зоз квалификованим електронским сертификатом.

Упис до виберанкового списку условиє за витворйованє виберацкого права, а виберач може буц лєм раз уписани до виберанкового списку.