Сучасна медицинска опрема и клима пошореня за установи у Войводини

НОВИ САД – Покраїнска влада предлужує зоз укладанями до установох социялней защити и здравства ширцом Войводини. У рамикох найновшей потримовки, обезпечени шейдзешат осем клима пошореня хтори буду розподзелєни до вецей установох социялней защити чий снователь Автономна Покраїна Войводина.

Нови клима пошореня достаню ґеронтолоґийни центри у Новим Садзе, Руми, Вершцу и Бачкей Паланки, Дом за дзеци з окремнима потребами „Колїска” у Суботици, Дом за дзеци и младих з окремнима потребами „Ветерник”, „Дзецински валал др Милорад Павлович” у Сримскей Каменїци и Дом за одроснутих и штарших „Святи Василиє Остроґски Чудотворец” у Новим Бечею.

Кед слово о здравственей системи, Институт за онколоґию Войводини у Сримскей Каменїци достанє сучасну медицинку опрему у вредносци од 166 милиони динари (напредни системи за брахитерапию, лапароскопски интервенциї и ТЛЦ скенер). Потримовку достаню и Завод за явне здравє у Кикинди и Общи шпиталь у Вершцу, хтори достаню нову лабораторийску и опрему за дияґностику, а Дом здравя у Панчеву достанє санитетску превозку, диґитални рендґен апарат и систему за шпорованє електричней енерґиї.