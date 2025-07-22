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Сучасна медицинска опрема и клима пошореня за установи у Войводини

автор Л. Сарич, Фото: www.vojvodina.gov.rs
автор Л. Сарич, Фото: www.vojvodina.gov.rs 5 Опатрене

НОВИ САД – Покраїнска влада предлужує зоз укладанями до установох социялней защити и здравства ширцом Войводини. У рамикох найновшей потримовки, обезпечени шейдзешат осем клима пошореня хтори буду розподзелєни до вецей установох социялней защити чий снователь Автономна Покраїна Войводина.

Нови клима пошореня достаню ґеронтолоґийни центри у Новим Садзе, Руми, Вершцу и Бачкей Паланки, Дом за дзеци з окремнима потребами „Колїска” у Суботици, Дом за дзеци и младих з окремнима потребами „Ветерник”, „Дзецински валал др Милорад Павлович” у Сримскей Каменїци и Дом за одроснутих и штарших „Святи Василиє Остроґски Чудотворец” у Новим Бечею.

Кед слово о здравственей системи, Институт за онколоґию Войводини у Сримскей Каменїци достанє сучасну медицинку опрему у вредносци од 166 милиони динари (напредни системи за брахитерапию, лапароскопски интервенциї и ТЛЦ скенер). Потримовку достаню и Завод за явне здравє у Кикинди и Общи шпиталь у Вершцу, хтори достаню нову лабораторийску и опрему за дияґностику, а Дом здравя у Панчеву достанє санитетску превозку, диґитални рендґен апарат и систему за шпорованє електричней енерґиї.

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