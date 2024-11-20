Роботня у проєкту Медийска писменосц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” 19. новембра отримана роботня на тему Медийскей писменосци, хтора часц проєкту „Медийски мозаїк”. Школяре першей и другей класи штреднєй школи дознали як новинаре и редакторе доходза до информацийох, як правя висти а тиж и як препознац фалшиву вистку.

Уводне слово о проєкту дала директорка Школи Наталия Будински, а роботню водзела дакедишня длугорочна новинарка РТС-у Ваня Кахриманович зоз Зомбора. Вона школяром тему медийскей писменосци презентовала найвецей през власне роботне искуство, та на концу и вони мали нагоди опробовац ше у новинарскей професиї, т.є. обдумац и презентовац кратку вистку, у чим ше добре знашли.

На роботнї була присутна и Душица Миливоєвич зоз америцкей амбасади у Беоґрадзе т.є. єй Канцелариї за културу и медиї котра потримує и тот проєкт котри ше у керестурскей Школи реализує прейґ Здруженя гражданох РуСТЕМ. Миливоєвичова визначела же уж роками робя на розвиваню медийскей писменосци у Сербиї, як програми зоз младима, а тиж и програми з наставнїками.